Concorso Luigi Masserini, modalità della quinta edizione

La Fondazione Luigi Masserini, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami” e con la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona, bandisce nell’anno scolastico 2025-2026 la Quinta Edizione del Concorso “Luigi Masserini”, al fine di premiare gli studenti meritevoli dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri Beltrami”, nel ricordo del Prof. Luigi Masserini, professore di Economia e intellettuale cremonese.

Il Concorso ha come finalità quelle di promuovere l’approfondimento della cultura economico-aziendale tra gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, ma anche di valorizzare e premiare le eccellenze, fornire agli studenti la conoscenza di nuovi strumenti metodologici, incrementare significative esperienze di Formazione Scuola-Lavoro e permettere agli studenti di familiarizzare con il mondo universitario e della

ricerca accademica.

Gli studenti, organizzati in gruppi, seguiranno un percorso d’introduzione al concetto di Valutazione d’Azienda (criteri reddituali, patrimoniali, finanziari e basati sui multipli) e saranno coinvolti attivamente in un laboratorio che li condurrà ad analizzare e approfondire alcune significative operazioni straordinarie recentemente concluse nel contesto italiano. L’output atteso è un report redatto secondo le indicazioni che verranno fornite nelle sessioni didattiche.

Gli alunni parteciperanno a due sessioni didattiche presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona. I docenti di Economia Aziendale delle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami” svolgeranno una funzione di tutoraggio in itinere. Sono previsti due incontri di natura seminariale presso il campus di Cremona dell’Università Cattolica nel mese di dicembre 2025: il primo, di carattere introduttivo, sul tema del concorso (“Valutazioni d’Azienda e operazioni di acquisizione”) e rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte; il secondo dal titolo “Aspetti valutativi, giuridici e contabili delle operazioni di acquisizione: analisi di casi aziendali”, destinato solamente ai partecipanti selezionati e volto a fornire le istruzioni operative per lo svolgimento del lavoro di gruppo. La consegna dell’output finale è prevista per il 31 marzo 2026 e la presentazione pubblica per martedì 14 aprile 2026. Tutti i gruppi partecipanti sono tenuti a consegnare l’elaborato finale.

