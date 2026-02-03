Cremona, un inverno di intrattenimento con "Forte, Fortissimo"

Il Comune di Cremona, grazie al lavoro svolto dall’Ufficio Musica del Settore Cultura e Turismo, presenta Forte, Fortissimo – Winter – Spring 2026, programmazione musicale che accompagna la città nei mesi invernali e primaverili, rafforzando la volontà di una Cremona sempre più come spazio vivo di produzione culturale, incontro e socialità.

Si completa così Forte, Fortissimo, la rassegna che scandisce il passo musicale cittadino, estendendone l’attività oltre il periodo primaverile ed estivo, e delineando quanto la città propone nell’ambito della programmazione continuativa indoor, capace di valorizzare i live club cittadini come luoghi centrali della vita culturale urbana. Una proposta diffusa, strutturata giorno per giorno, che mette in rete generi, pubblici e spazi, rivolgendosi direttamente anche alle nuove generazioni.

Particolare attenzione è sempre rivolta al pubblico under 25, come per Forte, Fortissimo Club 2026, il primo avviso pubblico a sostegno della produzione di proposte musicali di sempre maggior qualità nei live club cittadini, finalizzato a stimolare costantemente la scoperta musicale, la socialità e la partecipazione. I live club diventano così luoghi di crescita artistica e professionale, ma anche spazi di aggregazione informale in grado di rendere la città sempre più attrattiva, dinamica e contemporanea.

“Con questa nuova programmazione indoor – dichiara l’assessore Luca Burgazzi – il Comune di Cremona consolida una visione che considera la musica dal vivo elemento strutturale della vita cittadina, non legato solo ai grandi eventi estivi. Sostenere i live club significa investire sui giovani, sulle professionalità culturali e su una città che vuole essere viva e accogliente tutto l’anno”. Forte, Fortissimo – Winter, Spring 2026 conferma così la volontà dell’Amministrazione comunale di investire su una Cremona che suona tutto l’anno, capace di offrire occasioni culturali continuative, di rivolgersi alle nuove generazioni e di rafforzare il ruolo della musica come fattore identitario, sociale ed attrattivo. La rassegna coinvolge le principali programmazioni attive in città, ciascuna con una propria identità artistica e una proposta riconoscibile:

