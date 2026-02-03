Cremona, un inverno di intrattenimento con "Forte, Fortissimo"
Si tratta la programmazione di intrattenimento che anima Cremona nella stagione indoor
Il Comune di Cremona, grazie al lavoro svolto dall’Ufficio Musica del Settore Cultura e Turismo, presenta Forte, Fortissimo – Winter – Spring 2026, programmazione musicale che accompagna la città nei mesi invernali e primaverili, rafforzando la volontà di una Cremona sempre più come spazio vivo di produzione culturale, incontro e socialità.
Si completa così Forte, Fortissimo, la rassegna che scandisce il passo musicale cittadino, estendendone l’attività oltre il periodo primaverile ed estivo, e delineando quanto la città propone nell’ambito della programmazione continuativa indoor, capace di valorizzare i live club cittadini come luoghi centrali della vita culturale urbana. Una proposta diffusa, strutturata giorno per giorno, che mette in rete generi, pubblici e spazi, rivolgendosi direttamente anche alle nuove generazioni.
Particolare attenzione è sempre rivolta al pubblico under 25, come per Forte, Fortissimo Club 2026, il primo avviso pubblico a sostegno della produzione di proposte musicali di sempre maggior qualità nei live club cittadini, finalizzato a stimolare costantemente la scoperta musicale, la socialità e la partecipazione. I live club diventano così luoghi di crescita artistica e professionale, ma anche spazi di aggregazione informale in grado di rendere la città sempre più attrattiva, dinamica e contemporanea.
“Con questa nuova programmazione indoor – dichiara l’assessore Luca Burgazzi – il Comune di Cremona consolida una visione che considera la musica dal vivo elemento strutturale della vita cittadina, non legato solo ai grandi eventi estivi. Sostenere i live club significa investire sui giovani, sulle professionalità culturali e su una città che vuole essere viva e accogliente tutto l’anno”. Forte, Fortissimo – Winter, Spring 2026 conferma così la volontà dell’Amministrazione comunale di investire su una Cremona che suona tutto l’anno, capace di offrire occasioni culturali continuative, di rivolgersi alle nuove generazioni e di rafforzare il ruolo della musica come fattore identitario, sociale ed attrattivo. La rassegna coinvolge le principali programmazioni attive in città, ciascuna con una propria identità artistica e una proposta riconoscibile:
