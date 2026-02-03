Ultime News

3 Feb 2026 Petardo contro Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo
3 Feb 2026 Finissage a chiusura della mostra dedicata all'artista Dante Ruffini
3 Feb 2026 Eco The Photovoltaic Group investe nell’agrivoltaico con il Basket Bond Filiera Lombardia
3 Feb 2026 Concorso Luigi Masserini, modalità della quinta edizione
3 Feb 2026 Apima Cremona, cambio al vertice: arriva Remagni Buoli
Nazionali

Maria Rita Parsi, le 5 frasi indimenticabili sull’amore e la famiglia

(Adnkronos) – Dall’importanza del gioco alla necessità di vivere la vita con coraggio, sono tanti gli insegnamenti trasmessi da Maria Rita Parsi nella sua lunga carriera da psicologa e psicoterapeuta. La professionista, punto di riferimento in Italia e all’estero per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, è morta a Roma all’età di 78 anni, e in queste ore tanti tornano a rileggere ciò che ha dichiarato in questi anni. Ecco cinque delle sue frasi più note. 

“Bisogna essere riconosciuti, amati, desiderati, compresi, ascoltati, poiché questa è la prima base sicura per diventare persone che si stimano e che stimeranno, poi, gli altri”. 

“Un bambino che ha potuto giocare sarà un adulto sereno. Quando l’infanzia è stata triste, il bambino interiore dell’adulto rimane ‘murato dentro” 

“I figli non chiedono genitori perfetti, ma genitori presenti. Adulti capaci di dire i ‘sì’ che nutrono e i ‘no’ che proteggono.” 

“La famiglia è la prima scuola di vita. Non serve scomodare Freud o manuale di pedagogia: il bambino impara tutto da lì tutto quello che poi uscirà nel mondo esterno. Se in casa ci sono rispetto, amore e libertà c’è speranza di crescere adulti sani”. 

“Bisogna sognare, esaltare la bellezza e la capacità di pensare, solo così si sconfigge la madre di tutte le paure: l’angoscia di morte. Il problema non è avere il coraggio di morire, ma di vivere ogni giorno”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...