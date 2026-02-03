Ultime News

Nazionali

Milano, fuga di monossido di carbonio in asilo nido: 12 bambini intossicati

(Adnkronos) – Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido milanese, in via Certosa 34. Sono dodici i bambini e quattro gli adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, a essere sotto le cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un’autopompa e gli esperti del nucleo Nbcr per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. 

Bambini e insegnanti si trovano in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. I locali del nido sono monitorati attentamente dai vigili del fuoco. 

