Offerte di lavoro: 138 posizioni aperte nei diversi centri della provincia di Cremona

Questa settimana sono attive 138 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego di Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore. Per candidarsi ad un’offerta di lavoro è consigliabile verificare prima il possesso dei requisiti previsti.

Bisogna poi presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta specificando nell’oggetto i codici di riferimento.

SCARICA QUI LE OFFERTE DI LAVORO DEI 4 CPI PROVINCIALI

Sempre sul sito è possibile consultare Le Altre Opportunità di lavoro, le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma da essi diffuse.

