Petardo contro Audero, arrestato 19enne: è un ultras dell’Inter

(Adnkronos) – È stato arrestato l’ultras dell’Inter che domenica scorsa ha lanciato una bomba carta allo stadio ‘Giovanni Zini’, durante la partita Cremonese-Inter. Il grosso petardo, lanciato pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo dal settore dei tifosi ospiti, è esploso a poca distanza dal portiere della Cremonese, Emil Audero, caduto a terra in evidente stato di stordimento, motivo per cui l’arbitro ha sospeso la gara, per consentire l’intervento dei soccorritori.

Dopo aver condotto le indagini, la Digos della Questura di Cremona, grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio e della Scientifica, è riuscita a individuare l’autore del lancio della bomba carta, tratto in “arresto differito entro le 48 ore dal fatto”, come previsto dalla normativa di contrasto alla violenza sportiva. L’arrestato di 19 anni risulta far parte del contesto ultras interista. Proseguono le indagini della Digos di Cremona per individuare i responsabili anche di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell’inizio del match.