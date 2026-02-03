Pieraccioni, la gag ‘contro’ Carlo Conti a Sanremo: “Topo Gigio, Sandokan, manca solo…”

(Adnkronos) –

Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello tornano a prendersi bonariamente gioco di Carlo Conti. Con un video condiviso sui social, l’attore toscano mette in scena una gag telefonica con Panariello, prendendo di mira il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026.

Con il suo inconfondibile accento, Pieraccioni commenta le scelte di Conti: “Eh Giorgio… ascolta, ma quell’altro si è impazzito. Calimero si è impazzito. L’anno scorso ha chiamato Topo Gigio, quest’anno Sandokan”, dice facendo riferimento all’annuncio di Can Yaman – protagonista della serie Rai ‘Sandokan’ – tra i co-conduttori della prima serata del Festival, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.

La gag prosegue tra battute e frecciatine: “Gli manca solo Spongebob e Mary Poppins, quest’anno noi non ci andremo, non ci mescoliamo”, conclude Pieraccioni. A rincarare la dose è Panariello nei commenti: “Quando invita il corvo Rockfeller ricoveriamolo”. Piccata la replica di Pieraccioni: “Uno più abbronzato di lui non lo vorrebbe mai”.

Una gag che ribadisce la forte e lunga amicizia che lega il trio toscano. Un legame che lo stesso Conti ha ricordato domenica 1 febbraio ospite a Verissimo: “Siamo fratelli nella vita da sempre”.