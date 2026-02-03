Ultime News

3 Feb 2026 Cassa integrazione, crescita in provincia: a Cremona +17% rispetto al 2024
3 Feb 2026 Centropadane Engineering verso
il concordato preventivo
3 Feb 2026 Olimpiadi: la cremonese Elisabetta Salvadori responsabile del "food and beverage"
3 Feb 2026 Concorso musicale Enrico Arisi: a Vescovato aperte le iscrizioni per la 32esima edizione
3 Feb 2026 Offerte di lavoro: 138 posizioni aperte nei diversi centri della provincia di Cremona
Roma, l’agronomo: “Pini dei Fori Imperiali crollati per anzianità, piogge e danni a radici”

(Adnkronos) – I pini a Roma “sono caduti per tre cause: l’anzianità, le piogge di questi giorni e i danni alle radici: bisogna vedere se ci sono stati dei lavori fra il livello del terreno e i 60 centimetri di profondità, magari con il passaggio di qualche cavo, tubatura o con il rifacimento dei marciapiedi. Non credo c’entrino i lavori per la metropolitana, che sono più in profondità”. Lo dice all’Adnkronos il professor Angelico Bonuccelli, agronomo e già direttore del Servizio Giardini di Roma Capitale, riferendosi ai due pini che sono caduti da inizio anno lungo via dei Fori Imperiali.  

“I pini dei Fori Imperiali – spiega – sono stati piantati a partire dal 1931 e la vita del pino domestico è fra gli 80 e i 150 anni. Tutto è un po’ datato: va bene che una pianta anziana è più bella, però è anche più pericolosa. Soprattutto questo tipo di pianta, che ha la bruttissima abitudine di non morire in piedi: quando decide infatti di porre fine alla sua esistenza stramazza, si rovescia con tutte le radici. Poi la presenza di marciapiedi, traffico e smog – conclude – di certo non aiuta”.  

