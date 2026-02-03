Ultime News

3 Feb 2026 Audero: "Il petardo? Come una martellata, una sensazione di vuoto mai provata"
3 Feb 2026 Petardo contro Audero: al vaglio le immagini di videosorveglianza dello Zini
3 Feb 2026 Cremona capoluogo lombardo con maggiore incremento di temperatura
3 Feb 2026 Vigili del Fuoco, intervista al neo comandante Dadone
2 Feb 2026 "Angeli di Luce", il progetto anti-bullismo del Torriani
Nazionali

Salerno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio: fermato 33enne

(Adnkronos) – Omicidio a Sarno, in provincia di Salerno, dove un salumiere è stato accoltellato a morte nel suo negozio. È accaduto poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, un 33enne con diversi precedenti si sarebbe introdotto nella salumeria e, dopo una violenta colluttazione, avrebbe sferrato diversi fendenti al commerciante 60enne, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Sarno, che hanno fermato il 33enne. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.  

