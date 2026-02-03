Tobey Maguire ancora nei panni di Spider-Man? Il sogno di Sam Raimi

(Adnkronos) –

Tobey Maguire, l’uomo ragno amatissimo dai fan, potrebbe tornare a indossare il suo costume iconico? Per ora si tratta solo di un desiderio del regista Sam Raimi. L’attore aveva interpretato Spider-Man nel 2002, 2004 e 2007, sotto la direzione di Raimi, firmando una trilogia che resta tra le più celebrate della saga cinematografica. Nonostante il successo di critica e pubblico, un quarto film non ha visto mai la luce, a causa di divergenze con gli studios di Hollywood sulla durata del lungometraggio.

Quasi vent’anni dopo, l’ipotesi di un nuovo capitolo con Maguire torna a far parlare di sé. Raimi ha dichiarato, secondo quanto riporta la stampa specializzata hollywoodiana, che “adorerebbe” dirigere un nuovo film su Spider-Man con l’attore americano, quando “arriverà il momento”. Il regista ha inoltre sottolineato l’entusiasmo dei fan per il cameo di Maguire in ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), insieme ai suoi successori Andrew Garfield e Tom Holland, e ha aggiunto: “Credo che il pubblico sarebbe felicissimo di rivederlo sul grande schermo”.

Tuttavia, Sam Raimi ha subito chiarito che si tratta solo di un desiderio personale. Marvel, infatti, punta oggi tutto sul suo Spider-Man interpretato da Tom Holland, integrato nell’universo degli Avengers. “Non sarebbe giusto interrompere questa fortunata serie di successi solo per permettermi di realizzare un altro film su Spider-Man”, ha affermato il regista, in dichiarazioni riportate dal magazine ‘Deadline’. In un’intervista recente a ‘ScreenRant’, Raimi ha confermato di rispettare la visione di Marvel, spiegando che sarebbe “ingiusto riportare in vita la mia versione” mentre la casa cinematografica è impegnata a sviluppare le storie del suo Spider-Man. “Il Peter Parker di Tobey Maguire e la Mary Jane di Kirsten Dust hanno preso altre direzioni, e non sono sicuro che si possano integrare nelle trame che vogliono raccontare oggi”, ha concluso il regista, esprimendo gratitudine per aver contribuito alla leggenda del celebre supereroe. Al momento, dunque, l’eventuale ritorno di Tobey Maguire resta un sogno dei fan e un’ipotesi lontana, che difficilmente interromperà la marcia dello Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe. (di Paolo Martini)