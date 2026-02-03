Ultime News

3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
3 Feb 2026 Arrestato 19enne ultras dell'Inter che ha lanciato la bomba carta verso Audero
Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno

di Sara Pizzorni

Circolazione ferroviaria bloccata. Si indaga, ma al momento si propende per un gesto estremo

Tragedia sui binari, nei pressi della stazione ferroviaria di Soresina. E’ successo poco dopo le 18,30. Una donna straniera è finita sotto il treno proveniente da Cremona e diretto a Treviglio ed è morta sul colpo. La circolazione ferroviaria al momento è bloccata. Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso: auto medica e ambulanza della Croce Rossa di Soresina e i vigili del fuoco.

Il treno è fermo sul cavalcavia. I passeggeri sono stati fatti scendere e accompagnati nel centro abitato.

Per le indagini procedono gli uomini della Polfer. Gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso. Per il momento si propende per l’ipotesi del gesto estremo.

