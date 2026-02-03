Ultime News

3 Feb 2026 Audero: "Il petardo? Come una martellata, una sensazione di vuoto mai provata"
3 Feb 2026 Petardo contro Audero: al vaglio le immagini di videosorveglianza dello Zini
3 Feb 2026 Cremona capoluogo lombardo con maggiore incremento di temperatura
3 Feb 2026 Vigili del Fuoco, intervista al neo comandante Dadone
2 Feb 2026 "Angeli di Luce", il progetto anti-bullismo del Torriani
Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia

(Adnkronos) – Nuovi, pesanti attacchi russi nella notte contro Kiev, Kharkiv e altre città dell’Ucraina. L’agenzia di stampa Ukrinform ha dato notizia di diverse esplosioni nella capitale, mentre il capo dell’amministrazione militare, Tymur Tkachenko, ha parlato di attacchi con missili balistici. Secondo notizie non confermate ufficialmente, sarebbero stati colpiti due impianti per l’energia termica, dopo la fine della tregua negli attacchi contro le infrastrutture energetiche. 

Almeno due missili, secondo il sindaco della città, Ihor Terekhov, hanno colpito Kharkiv, che è finita anche sotto un “massiccio attacco” con droni. E raid si segnalano anche su Zaporizhzhia e Dnipro. Per il momento non si segnalano vittime in nessuno degli attacchi. 

