“Verso gli 80 anni della Repubblica": il 4 febbraio incontro in Comune

Si svolgerà alle 11 del 4 febbraio, nella Sala Puerari del Comune di Cremona, l’ottavo evento del ciclo di incontri dal titolo “Verso gli 80 anni della Repubblica: un cammino nella Costituzione”, iniziativa promossa e organizzata dalla Prefettura di Cremona, con la collaborazione della Provincia di Cremona, dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, della Camera di Commercio Cremona Mantova Pavia, con il supporto dell’Associazione Industriali di Cremona e dello Ial (Centro di Formazione Professionale) per la parte grafica dell’iniziativa.

Il percorso convegnistico, destinato a svilupparsi fino alla vigilia delle celebrazioni della Festa della Repubblica, si propone, con rigore storico e attenzione pedagogica, di ripercorrere le fasi cruciali e i momenti più significativi che hanno condotto alla definizione della nostra Costituzione, la cui approvazione, promulgazione ed entrata in vigore si collocano nel solco del referendum del 1946, che sancì la nascita della Repubblica e l’abolizione della monarchia, evento storico che nel 2026 celebrerà l’ottantesimo anniversario.

L’ottavo incontro, dedicato ai giovani, dal titolo “Il coraggio di crescere: tra ciò che ci spetta e ciò che ci impegna”, sarà affidato alla competenza del professor Marco Omizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes e docente presso l’Università degli Studi “La Sapienza” e del dott. Davide Mattiello, già deputato della Repubblica nella XVII Legislatura e già membro della Commissione Giustizia e della Commissione Parlamentare Antimafia. L’intervento proporrà una riflessione approfondita e articolata, rispettivamente, sul tema del lavoro nella Costituzione e sul diritto di voto.

Il ciclo di incontri è stato pensato e articolato per rivolgersi ad un pubblico diversificato, con particolare attenzione ai giovani, agli insegnanti e a tutta la comunità, al fine di stimolare un dialogo partecipato e consapevole intorno ai principi della Costituzione. Le sessioni si svolgeranno in diverse sedi dislocate sul territorio provinciale, messe a disposizione dai Comuni promotori, per garantire una capillare e diffusa partecipazione che testimonia la coesione e l’unità del territorio cremonese e delle sue istituzioni.

Il percorso convegnistico si concluderà con una serata finale che si terrà simbolicamente nei giorni prossimi alla Festa della Repubblica. Nel corso di questo percorso, illustri relatori e personalità di spicco si soffermeranno sul valore e sul senso profondo delle Istituzioni nella vita democratica del Paese, sottolineando il ruolo fondamentale della Costituzione.

