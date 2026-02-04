Ultime News

4 Feb 2026 Da cliente a ladro: a processo per il furto nello studio di una consulente del lavoro
4 Feb 2026 La Torre tra i migliori nella gara con Livorno: “La svolta? Restare uniti dopo gli errori”
4 Feb 2026 "Siamo del ministero", ma l'altro è un agente: minacce e violenza dopo l'incidente
4 Feb 2026 Bombe carta allo Zini: multa da 50mila euro all'Inter e diffida specifica
4 Feb 2026 Petardo contro Audero: per il 19enne interista chiesti i domiciliari
Video Pillole

A San Biagio celebrata la tradizione del panettone milanese

MILANO (ITALPRESS) – Il panettone tradizionale milanese è stato al centro di “San Biaas e l’Ultim Tòch de Panetùn”, evento dedicato alla valorizzazione degli artigiani agroalimentari, promosso dalla rete EcoDigital con Euro-Toques Italia e l’Accademia del Lievito Madre del Panettone Italiano, con il patrocinio della Fondazione UniVerde. La ricorrenza di San Biagio è stata l’occasione per ribadire l’importanza del panettone per la filiera agroalimentare lombarda.

col/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...