A San Biagio celebrata la tradizione del panettone milanese

MILANO (ITALPRESS) – Il panettone tradizionale milanese è stato al centro di “San Biaas e l’Ultim Tòch de Panetùn”, evento dedicato alla valorizzazione degli artigiani agroalimentari, promosso dalla rete EcoDigital con Euro-Toques Italia e l’Accademia del Lievito Madre del Panettone Italiano, con il patrocinio della Fondazione UniVerde. La ricorrenza di San Biagio è stata l’occasione per ribadire l’importanza del panettone per la filiera agroalimentare lombarda.

col/sat/gsl