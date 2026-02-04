Apre al pubblico il Centro Studi Arte del Novecento voluto da Mons.Bonometti

Si erge nel quartiere di Porta Romana a Cremona, in un palazzo che al suo interno custodisce un patrimonio culturale sorprendente: è il Centro Studi Arte del Novecento, fondato nel 2023 dallo storico dell’arte Mons. Pietro Bonometti per conservare e mostrare al pubblico i 9000 volumi della Biblioteca-Archivio e le 984 opere tra grafica, dipinti e sculture del Museo provenienti dalla collezione Bonometti-Carminati.

Sul finire dello scorso anno è stata ufficialmente inaugurata la sede e ora è pronta ad accogliere i visitatori, prosecuzione ideale di un progetto le cui radici risalgono alla raccolta che Mons. Bonometti ereditò dallo zio paterno Don Dante Bonometti e ampliò nel tempo.

“Essendo ormai l’ultimo della genealogia – ci spiega Mons. Bonometti – mi sono chiesto: questa raccolta che fine potrà fare? E mi è venuta l’idea di creare un Centro studi per dare la possibilità alla cittadinanza, agli studiosi, ai ricercatori di usufruire di questo patrimonio e di studiarlo”.

Le opere del Museo spaziano tra epoche e correnti, definendo il ruolo dell’arte dell’Otto-Novecento cremonese nel sistema italiano con autori come Biazzi, Vittori e Sartori. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, contattata per tutelare la collezione Bonometti-Carminati, l’ha definita di eccezionale interesse.

“Abbiamo provveduto prima alla digitalizzazione, poi ad una catalogazione vera e propria attraverso una schedatura”, afferma Rita Bertoldi, vicepresidente del Centro Studi. “Questa operazione, che è stata realizzata insieme alla Soprintendenza, è stata anche l’occasione per osservare lo stato di conservazione delle varie opere e intervenire sui restauri necessari”.

“Al momento disponiamo di un catalogo interno ma abbiamo avviato una procedura con la Soprintendenza per cui ci allacceremo alla Biblioteca statale e tutti potranno verificare da casa se abbiamo libri di loro interesse”, aggiunge Chiara Di Pretoro, responsabile Archivio-Biblioteca Centro Studi.

In Biblioteca, attualmente accessibile per la consultazione il giovedì dalle 15:00 alle 17:00, si trovano volumi di storia dell’arte ma anche di altri ambiti quali teologia, filosofia e architettura. Il Centro Studi Arte del Novecento ha inoltre ricevuto un messaggio speciale dalla Santa Sede: “Sua Santità Leone XIV ha inviato un pensiero in cui esprime i propri complimenti e dove impartisce la benedizione apostolica sulle persone che verranno a vistare il Centro studi. E questa è stata sicuramente una grande soddisfazione”, conclude Mons. Bonometti.



