Atletica: 325 partecipanti ai Campionati Regionali Master Open di Casalmaggiore

Con l’importante appuntamento svoltosi lo scorso week-end, in occasione dei Campionati Regionali Master Open – evento che ha visto la partecipazione, a Casalmaggiore, di 325 atleti provenienti da tutte le province lombarde, ma anche dalla Liguria, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna e Toscana – si è chiuso il lungo mese di gare organizzato presso l’impianto sportivo comunale “Paolo Corna”.

Archiviata una manifestazione di grande rilievo come quella di Casalmaggiore – al netto della componente prettamente agonistica – Carlo Stassano si è soffermato su una singola prestazione per restituire l’importanza dell’evento di domenica 1° febbraio. “Un esempio di immensità sportiva – sottolinea Stassano – ci è stato offerto dall’avv. Salvatore Trifirò di Milano, titolare di uno dei più importanti studi legali della città che, all’età di 94 anni, gareggiando per l’Atletica Riccardi Milano, ha corso i 60 metri indoor in 14’’43. Proprio nello studio di Trifirò lavora la dott.ssa Anna Maria Corna, figlia del nostro grande fondatore Paolo Corna”.

Nel proprio intervento, Stassano ha sottolineato quanto il binomio tra sport e turismo sia sempre più importante e destinato a crescere nel tempo.

“Nell’ultima occasione dei Regionali Master – prosegue Stassano – non abbiamo potuto accogliere nessuno presso l’ECoOstello Interflumina – Cascina Sereni, in quanto totalmente occupato da atleti e allenatori provenienti dalla capitale dell’Arabia Saudita, Riyad, che stanno ancora vivendo con noi 15 giorni di stage di atletica leggera, beneficiando, oltre che degli impianti outdoor e indoor, di un pool di tecnici di atletica, nostri e di Milano, di altissimo livello. Sta nascendo – anticipa – un progetto internazionale che ci proietterà nel futuro, rendendo il nostro territorio sempre più un punto di riferimento”.

