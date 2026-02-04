Balaustra sul Morbasco, c'è l'ok al progetto: lavori dalla primavera

Ottenuta l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi sugli interventi da eseguire, la Giunta, su proposta dell’assessore alle Opere Pubbliche Paolo Carletti, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture dell’impalcato e della balaustra del ponte sul canale Morbasco situato in viale Po.

Il 4 luglio 2022 un evento atmosferico di particolare intensità provocò la caduta di un albero sulla parte sud del ponte, determinando il collasso di parte della soletta e il danneggiamento significativo della balaustra e degli elementi di sostegno. La zona prospiciente la balaustra sud venne transennata, mentre gli addetti del Comune e della Protezione Civile recuperarono tutti gli ornamenti in ghisa in modo da procedere poi anche al restauro della balaustra del ponte. Messi così in atto i necessari interventi di messa in sicurezza, venne avviata una serie di verifiche ispettive e di indagini per comprendere lo stato reale di conservazione delle strutture.

Da un’approfondita campagna di indagini diagnostiche e verifiche strutturali a cura dei tecnici comunali, è emerso un avanzato stato di degrado delle strutture tale da rendere necessari interventi di ripristino e rinforzo strutturale, nonché la ricostruzione e il restauro delle porzioni danneggiate della balaustra.

Il progetto prevede interventi di ripristino dell’impalcato in calcestruzzo, il consolidamento strutturale e il restauro conservativo degli elementi decorativi, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza. Il costo complessivo dell’intervento, inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2026-2028 – annualità 2026, ammonta ad euro 280.000,00.

“Purtroppo il crollo dell’albero causato dal violento nubifragio del luglio 2022 non solo ha danneggiato la balaustra, ma ha compromesso la tenuta dell’intera struttura che va pertanto messa definitivamente in sicurezza – dichiara l’assessore Paolo Carletti – Ringrazio il dirigente Emanuele Stoppa e il funzionario Ugo Gagliardi che, grazie ad interlocuzioni continue con la Soprintendenza e i progettisti, hanno permesso la conclusione di un iter davvero complesso. Lo dovevamo ai cremonesi. In primavera partiranno i lavori che si concluderanno nel giro di qualche mese”.

Il ponte urbano sul canale Morbasco di viale Po costituisce un manufatto di interesse storico e architettonico che risale alla seconda metà dell’Ottocento, originariamente realizzato in muratura e successivamente ampliato, negli anni ’50 del Novecento, con la realizzazione di strutture in cemento armato sul lato sud, comprensive di mensole, trave di bordo, soletta e balaustra decorativa in ghisa.

