Ultime News

4 Feb 2026 Illuminazione: contratto con Edison prorogato di un anno, le critiche di Ceraso
4 Feb 2026 Tumore al seno e metastasi cerebrali: in ASST Cremona presentato il progetto "Mind"
4 Feb 2026 Dote scuola: Regione investe sul futuro degli studenti lombardi con quattro diverse misure
4 Feb 2026 Apre al pubblico il Centro Studi Arte del Novecento voluto da Mons.Bonometti
4 Feb 2026 "Una ciclabile vale più di un vivaio": a Pieve d'Olmi il no della minoranza
Nazionali

Cancellato il volto dell’angelo simile a Meloni nella cappella di San Lorenzo in Lucina

(Adnkronos) – E’ stato rimosso il volto dell’angelo che assomigliava a Giorgia Meloni nell’affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il volto è stato cancellato.  

L’epilogo dopo il ‘giallo’, le polemiche e le ‘piste’ sull’affresco. “Ho solo restaurato il dipinto che c’era prima, è un angelo, ognuno ci vede quello che vuole”, aveva dichiarato il restauratore Bruno Valentinetti. Ironico l’intervento della premier sui social: “No, decisamente non assomiglio a un angelo”. 

Dopo le polemiche, centinaia le persone, tra romani curiosi e turisti, che hanno affollato la basilica romana per vedere ‘l’angelo Meloni’. 

