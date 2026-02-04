Ultime News

4 Feb 2026 Tanta Robba Festival 2026, annunciato il primo nome: a Cremona arriva TonyPitony
4 Feb 2026 Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a Konya
4 Feb 2026 Pioggia incessante, strade e marciapiedi diventano laghi
4 Feb 2026 Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia
4 Feb 2026 Molestie e atti sessuali sul posto di lavoro: 33enne rinviato a giudizio per stalking
Video Pillole

Ciclone Harry, Tajani “Saremo presenti anche quando i riflettori saranno spenti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “A Washington ci sarà, nella residenza dell’ambasciatore, un incontro con gli italiani in America e con la Niaf per contribuire ai ristori alle popolazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna. Dobbiamo lavorare e faremo ciò che è possibile per quanto riguarda il mio Ministero. Saremo presenti anche quando i riflettori saranno spenti”. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in risposta a una domanda dell’agenzia Italpress nel corso di un punto stampa all’Ambasciata di Washington.

