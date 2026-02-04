Ultime News

4 Feb 2026 Da cliente a ladro: a processo per il furto nello studio della consulente del lavoro
4 Feb 2026 La Torre tra i migliori nella gara con Livorno: “La svolta? Restare uniti dopo gli errori”
4 Feb 2026 "Siamo del ministero", ma l'altro è un agente: minacce e violenza dopo l'incidente
4 Feb 2026 Bombe carta allo Zini: multa da 50mila euro all'Inter e diffida specifica
4 Feb 2026 Petardo contro Audero: per il 19enne interista chiesti i domiciliari
Cirio “L’ascolto dei territori dà più credibilità all’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Europa deve ripartire dalla sussidiarietà e dai territori. È il messaggio lanciato da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e capo della delegazione italiana al Comitato Europeo delle Regioni, in un’intervista a Claudio Brachino per Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia Italpress.
Il Comitato Europeo delle Regioni rappresenta un tassello importante nell’architettura istituzionale europea. La sua funzione è quella di esprimere pareri su ogni iniziativa della Commissione, garantendo che le direttive europee tengano conto delle specificità territoriali. “È molto importante per la credibilità dell’Europa che una direttiva che parte da Bruxelles senta prima i territori – ha spiegato Cirio – prendiamo ad esempio la direttiva Appalti: noi diamo un parere fondamentale perché poi sono le Regioni e gli enti locali che devono applicarla”.

