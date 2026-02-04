Coppa Italia, oggi Inter-Torino – Diretta

Ultime News

4 Feb 2026 Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a Konya
4 Feb 2026 Pioggia incessante, strade e marciapiedi diventano laghi
4 Feb 2026 Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia
4 Feb 2026 Molestie e atti sessuali sul posto di lavoro: 33enne rinviato a giudizio per stalking
4 Feb 2026 Scuole e futuro: con il nuovo Campus il Torriani si apre all'Intelligenza artificiale
Coppa Italia, oggi Inter-Torino

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – a San Siro nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Chivu ha superato il Venezia in casa negli ottavi di finale del torneo, mentre quella di Baroni ha vinto contro la Roma nella trasferta dell’Olimpico per 3-2. Nell’ultimo turno di campionato invece l’Inter ha battuto la Cremonese per 2-0, il Torino invece ha conquistato i tre punti superando il Lecce 1-0. 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Inter sfiderà il Sassuolo in trasferta mentre sarà ospite della Fiorentina. 

 

