Gaza, “raid aerei israeliani: 9 morti, ci sono anche tre bambini”

(Adnkronos) –  Raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza hanno provocato questa mattina la morte di nove persone, tra cui tre bambini, e il ferimento di altre 31. Ad annunciarlo è stata la Difesa civile del territorio palestinese.  

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato “attacchi di precisione” dopo che i suoi soldati sono stati colpiti e uno di loro è rimasto gravemente ferito.  

