4 Feb 2026 Balaustra sul Morbasco, c'è l'ok al progetto: lavori dalla primavera
4 Feb 2026 Invecchiare bene: in Cattolica incontro con gli specialisti
4 Feb 2026 Segreteria Pd, Azzali agli iscritti: "Disponibile a candidarmi, queste le mie priorità"
4 Feb 2026 Corso Garibaldi, fioriere rimesse a nuovo per 23mila euro
4 Feb 2026 Scontro sulla provinciale a Pieve D'Olmi: due feriti in ospedale
Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – a San Siro nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Chivu ha superato il Venezia in casa negli ottavi di finale del torneo, mentre quella di Baroni ha vinto contro la Roma nella trasferta dell’Olimpico per 3-2. Nell’ultimo turno di campionato invece l’Inter ha battuto la Cremonese per 2-0, il Torino invece ha conquistato i tre punti superando il Lecce 1-0. 

 

La sfida tra Inter e Torino è in programma oggi, mercoledì 4 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu 

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Nije. All. Baroni 

 

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Mediaset Infinity. 

 

