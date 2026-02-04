Ladra a processo per un furto al Famila. Rubò sette bottiglie di liquore

Aveva rubato sette bottiglie di liquore al supermercato Famila, ma era stata scoperta e denunciata. Era il pomeriggio del 4 giugno del del 2021. Oggi, Jennifer, una giovane con alle spalle precedenti penali, attualmente in carcere, è a processo per furto.

La ragazza era stata fermata dagli addetti alla sicurezza e accompagnata in un ufficio in attesa dell’arrivo della polizia. All’arrivo degli agenti, come ha ricordato in aula l’assistente capo che quel giorno era intervenuto, il direttore aveva spiegato che la ladra aveva nascosto le bottiglie nella borsa. Valore: 58,45 euro. La refurtiva, recuperata integra, era stata restituita, e la giovane, già conosciuta, era stata denunciata a piede libero.

L’udienza è stata aggiornata al prossimo 26 maggio per altri testimoni e per la sentenza.

