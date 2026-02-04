Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle

(Adnkronos) – Pronti, via: iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 4 febbraio, iniziano i Giochi con le prime gare di curling (doppio misto). Previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e di slittino, con alcuni azzurri già in gara. Ecco orario delle gare olimpiche di oggi e dove vederle in tv e streaming. 

Ecco il programma delle prime gare di Milano Cortina 2026, in programma oggi mercoledì 4 febbraio: 

19.05 – Curling (doppio misto, fase a gironi): Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca, Estonia-Svizzera 

Oggi sono previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e slittino, con alcuni azzurri in gara: 

11.30 Discesa maschile, prima prova cronometrata (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer) 

dalle 19.30 Slittino, singolo maschile, prima e seconda prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller) 

Per le gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non è prevista diretta tv. Lo streaming sarà invece disponibile su Eurosport 1 e Dazn per sci alpino e Gran Bretagna-Norvegia di curling, su Discovery Plus ed Hbo Max per sci alpino e curling. 

