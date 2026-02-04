Milano-Cortina: Coca-Cola investe sui talenti di domani con #YouthEmpowered

(Adnkronos) – Dalla scuola ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con un obiettivo chiaro: cogliere l’opportunità di una manifestazione internazionale per farne opportunità di formazione per i professionisti del futuro su strategie di marketing e di vendita, ospitalità e turismo. E’ questa la traiettoria delle ‘Coca-Cola horeca masterclass: verso i Giochi olimpici invernali’, un ciclo di masterclass gratuite realizzate in collaborazione con Junior achievement Italia, conclusosi con l’assegnazione di 10 borse di studio da 4.000 euro e un’esperienza esclusiva di job shadowing durante i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, a stretto contatto con i dirigenti di Coca-Cola coinvolti nell’organizzazione di uno dei più grandi eventi a livello globale. (VIDEO)

“I Giochi olimpici invernali sono molto più di un evento sportivo: sono un’occasione per generare valore duraturo per le persone e per i territori -afferma Giangiacomo Pierini, corporate affairs & sustainability director di Coca-Cola Hbc Italia-. Vogliamo offrire ai giovani opportunità reali, strumenti concreti e visioni capaci di avvicinarli al mondo del lavoro in modo consapevole. Con questo progetto, che rientra nel nostro programma internazionale #YouthEmpowered, vogliamo nutrire un rapporto diretto con gli studenti, raccontare la nostra esperienza e investire sui talenti di domani, perché questo significa costruire un’eredità positiva per la filiera e per il Paese”.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma #YouthEmpowered di Coca-Cola Hbc, attraverso cui l’azienda ha l’obiettivo di ispirare, formare e accompagnare i giovani dai 16 ai 30 anni dal mondo della scuola al mercato del lavoro, fornendo servizi di orientamento, masterclass, mentorship e borse di studio per costruire un percorso professionale solido e consapevole.

#YouthEmpowered ha coinvolto oltre 1 milione di studenti a livello internazionale e, in Italia, più di 300.000 ragazzi dal 2018. “La collaborazione tra Junior achievement Italia e Coca-Cola Hbc Italia -sottolinea Miriam Cresta, ceo di Junior achievement Italia- nasce e cresce nel tempo perché fondata su una visione condivisa, quella di investire nella formazione come leva concreta di futuro. Attraverso un ciclo di masterclass dedicate e iniziative come queste, vogliamo offrire ai ragazzi strumenti reali per orientarsi e valorizzare il proprio potenziale. Mettere a disposizione 10 borse di studio, insieme a un’esperienza concreta di job shadowing, è un gesto che parla di fiducia nelle nuove generazioni. È questo il senso di un approccio formativo abilitante, capace di accendere talenti e consapevolezza attraverso la collaborazione tra scuola, imprese e non profit”.

A rendere tangibile questo impegno è anche quanto avvenuto oggi, con una tappa simbolica del viaggio della Fiamma olimpica presso l’Iti Guglielmo Marconi di Dalmine, in provincia di Bergamo, tra le 10 migliori scuole al mondo secondo il ‘World’s best school prizes’ nella categoria ‘Innovazione’ e una delle oltre 100 scuole coinvolte nel programma #YouthEmpowered nel 2025. Un momento ad alto valore educativo che ha portato i valori olimpici direttamente tra i banchi di scuola, offrendo agli studenti un’occasione di confronto su impegno, responsabilità e futuro professionale.