4 Feb 2026 Illuminazione: contratto con Edison prorogato di un anno, le critiche di Ceraso
4 Feb 2026 Tumore al seno e metastasi cerebrali: in ASST Cremona presentato il progetto "Mind"
4 Feb 2026 Dote scuola: Regione investe sul futuro degli studenti lombardi con quattro diverse misure
4 Feb 2026 Apre al pubblico il Centro Studi Arte del Novecento voluto da Mons.Bonometti
4 Feb 2026 "Una ciclabile vale più di un vivaio": a Pieve d'Olmi il no della minoranza
Milano Cortina, Franzoni dà già spettacolo: secondo nel primo test a Bormio

Giovanni Franzoni subito in gran forma sulla Stelvio, in vista dell’esordio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 4 febbraio, l’azzurro è apparso in gran forma nel primo test a Bormio, verso la discesa libera di sabato 7 febbraio. La gara più attesa delle Olimpiadi. Franzoni ha chiuso la prova al secondo posto dietro all’americano Ryan Cochran-Siegle (miglior tempo, 1’56″08). Terzo il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt. 

Quinto tempo per Dominik Paris (1’57″02), mentre fuori dalla top ten gli altri tre azzurri Mattia Casse (1’57″68), Christof Innerhofer (1’57″85) e Florian Schieder (1’57″86), rispettivamente 13°, 14° e 15°. 

