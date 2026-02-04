Milano-Cortina, Piantedosi: “Ice mai operativa in Italia, polemica infondata”

(Adnkronos) – ”Ribadisco nuovamente il punto centrale: l’Ice non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa urgente sulla presenza in Italia degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti d’America durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi ha poi sottolineato che ”stiamo parlando dunque di una polemica completamente infondata”.

”Sul piano fattuale – ha spiegato – gli investigatori di Hsi che verranno in Italia, a supporto del personale già presente nelle sedi diplomatiche statunitensi, non sono agenti operativi e non hanno alcuna funzione esecutiva. Inoltre opereranno all’interno degli uffici diplomatici statunitensi e quindi non saranno neanche tecnicamente su suolo italiano. Sulla base di quell’accordo, svolgono sempre lo stesso tipo di attività di natura investigativa, senza che il governo abbia mai disposto o anche soltanto ipotizzato alcuna modifica al loro perimetro di azione né per le Olimpiadi né in vista di altri possibili scenari. E non è mai arrivata alcuna proposta o richiesta di modificare queste attività dalle autorità americane”.

Il ministro ha poi ricordato che ”la cooperazione tra le autorità italiane e l’Homeland Security Investigations”, sezione investigativa di Ice, ”risale a un accordo bilaterale del 2009, ratificato con legge nel luglio 2014, quando al governo c’era quella stessa opposizione che oggi mostra di indignarsi. Potrei insistere su questa contraddizione, ma non lo faccio perché quella iniziativa del governo dell’epoca fu vantaggiosa in quanto l’accordo bilaterale tra Stati Uniti e Italia sulla cooperazione di polizia nel contrasto ad alcuni delitti particolarmente gravi corrispondeva, e tuttora corrisponde, all’interesse di entrambi i Paesi, e contribuì ad aumentare la sicurezza dell’Italia”.

”Dunque, la presenza di personale riconducibile all’Agenzia Ice non è di certo un’improvvisa e unilaterale iniziativa di compressione della nostra sovranità nazionale, come da taluni rappresentata, ma l’ottemperanza ad un’intesa internazionale giuridicamente vincolante e assunta dall’Italia nel pieno rispetto delle previsioni della Costituzione e delle prerogative del Parlamento”, ha aggiunto.