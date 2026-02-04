Molestie e atti sessuali sul posto di lavoro: 33enne rinviato a giudizio per stalking

Un giovane di 33 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale e stalking commessi sul luogo di lavoro a partire dal gennaio del 2023. Parte civile si è costituita la vittima, una 37enne assistita dall’avvocato Mimma Aiello.

Secondo l’accusa, l’uomo, non accettando il rifiuto della ragazza ad uscire con lui, avrebbe cominciato a minacciarla e a molestarla abitualmente, sia di persona che inviandole dei messaggi su WhatsApp. Sul posto di lavoro, alla presenza di altri colleghi, le avrebbe fatto sgraditi apprezzamenti sul suo aspetto fisico, rivolgendole insulti mirati a mortificarla come donna nella sua sfera sessuale: “Fai il doppio lavoro. Alla sera vai sulla Paullese a lavorare, quelle che stanno sulla Paullese non possono chiamarsi neanche donne”, le avrebbe detto.

La giovane, per paura di incontrarlo, aveva cambiato le sue abitudini di vita. Sul lavoro, aveva ridotto le pause lavorative. Lui, quotidianamente, l’avrebbe pedinata all’interno dell’azienda, seguendola durante le pause ai distributori automatici e nei movimenti nelle varie aree del magazzino, nonostante la propria postazione di lavoro fosse situata in un reparto differente e con orari di pausa diversi.

Nell’aprile del 2024 l’avrebbe anche costretta a subire atti sessuali: durante una pausa di lavoro, quando lei si stava dirigendo all’esterno dei locali, l’imputato l’avrebbe avvicinata, presa per la spalla sinistra e fatta girare di schiena. Anche se per pochi secondi, avrebbe appoggiato il suo bacino al fondoschiena della collega, pronunciando frasi volgari.

Il 13 settembre del 2024, durante una pausa pranzo, lui le avrebbe urlato contro frasi ingiuriose, e a quel punto lei, esasperata, aveva minacciato di chiamare i carabinieri.

La donna aveva poi sporto denuncia e il 33enne era stato licenziato. Il processo si aprirà il prossimo 10 marzo.

