Piano urbano mobilità sostenibile: approvato il monitoraggio

Approvato, durante l’ultima seduta di Giunta del Comune di Cremona e su proposta dell’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi, il monitoraggio del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con la rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle azioni individuati durante il consiglio comunale del 19 novembre 2021.

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è uno strumento di pianificazione strategica che sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.

Dal monitoraggio, svolto nel 2025 da una società incaricata dall’Amministrazione considerata la mole di dati da raccogliere e da rielaborare, si desume che le azioni del Piano sono state completate per il 28% e avviate per un altro 32%. Il restante 40% delle azioni risultano in fase di progettazione, preliminare o avanzata.

Dal documento emerge in modo chiaro che l’attuazione del Piano procede in modo sistematico e in linea con i tempi stabiliti dalla normativa in materia. Il PUMS, infatti, individua le azioni da mettere in campo in un arco temporale di dieci anni a partire dalla sua approvazione. Il monitoraggio attuato consiste pertanto in una valutazione intermedia, sia qualitativa che quantitativa, di quanto è stato attuato dopo la sua approvazione.

Nel 2027, coerentemente con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il PUMS sarà aggiornato. Da qui in avanti sarà inoltre possibile riesaminare tutte le azioni inserite nel Piano per valutare se mantenerle o eliminarle sulla base delle necessità più attuali.

Va precisato che, dal termine della fase di monitoraggio ad oggi, sono state portate a termine ulteriori azioni contenute nel PUMS come l’approvazione del P.E,B.A. (Piano Abbattimento delle Barriere Architettoniche), ed è proseguito lo sviluppo di altre importanti azioni quali, ad esempio, l’avvio della revisione dell’ordinanza per la regolamentazione del traffico e dei mezzi in ZTL (Zona Traffico Limitato).

“I dati che emergono dal monitoraggio del PUMS – spiega l’assessore Luca Zanacchi – indicano la qualità e la quantità del lavoro svolto sino ad ora e tracciano la linea da seguire nei prossimi mesi. Considerando la valenza decennale del piano, appare in modo chiaro che dal 2021 ad oggi molte azioni sono state attuate e che è stato svolto un importante lavoro a beneficio della mobilità urbana. Si tra di lavoro che non si è mai interrotto: infatti, nelle settimane successive al monitoraggio è stato approvato il P.E.B.A. e si stanno ultimando le attività legate alla revisione dell’ordinanza sulla ZTL. Certamente serve proseguire con lo stesso impegno dimostrato si ad ora con l’obbiettivo di attuare le azioni contenute nel Piano. Nel 2027 si procederà all’aggiornamento del PUMS e, sicuramente, sarà quella l’occasione per rivedere le azioni in esso contenute proprio sulla base delle eventuali nuove esigenze della città e della cittadinanza. Un ringraziamento infine ai tecnici del Servizio Mobilità per il lavoro svolto sino ad oggi“.

© Riproduzione riservata