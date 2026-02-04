Pioggia incessante, strade e marciapiedi diventano laghi

Al terzo giorno di pioggia (oggi praticamente incessante) le strade di Cremona stanno rivelando tutte le loro criticità. Difficilmente praticabili ampie porzioni di strade (vedasi via Zaist dove il Comune ha chiuso una corsia a causa delle voragini nell’asfalto) ma anche marciapiedi. Vistoso il caso di viale Po, lungo il lato che porta fuori città: gli ampi avvallamenti nell’asfalto della parte pedonale si sono riempiti d’acqua, ma piccoli laghi si sono formati anche nelle zone permeabili come ad esempio in via Adda a lato del marciapiede.

E mentre funzionano le pompe realizzate dal Comune nei punti critici dei sottopassi ferroviari di di via Monviso e via Bergamo, restano problemi sicuramemte di minore importanza ma sparsi un po’ dovunque in città, anche a causa di caditoie che non riescono a smaltire l’acqua in eccesso.

Stando alle previsioni, la pioggia continuerà ancora per tutta stasera per poi cessare nella giornata di domani. Ma già nella serata di giovedi dovrebbe riprendere per durare ancora nella mattinata di venerdì.

