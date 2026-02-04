Ultime News

4 Feb 2026 Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a Konya
4 Feb 2026 Pioggia incessante, strade e marciapiedi diventano laghi
4 Feb 2026 Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia
4 Feb 2026 Molestie e atti sessuali sul posto di lavoro: 33enne rinviato a giudizio per stalking
4 Feb 2026 Scuole e futuro: con il nuovo Campus il Torriani si apre all'Intelligenza artificiale
Cronaca

Pioggia e strade groviera: chiusa una corsia di via Zaist

di Andrea Colla

Il provvedimento è stato adottato d'urgenza dal Comune di Cremona in accordo con la Polizia Locale. Interessato un tratto di via Zaist

Foto Gianpaolo Guarneri
Fill-1

Corsia chiusa in via Zaist nella direttrice Mantova-Piacenza, a causa del grave deterioramento della pavimentazione stradale: questa la decisione presa dal Comune di Cremona, per una situazione aggravata dalle recenti precipitazioni.
“Il provvedimento, adottato d’urgenza in accordo con la Polizia Locale – fanno sapere da Palazzo Comunale -, è finalizzato esclusivamente a garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità degli automobilisti. Il tratto interessato dal divieto di transito è la corsia di marcia in direzione Piacenza, nello specifico dalla bretella di uscita da via Mantova sino alla rotatoria di via Persico“.

Il monitoraggio costante della viabilità ha evidenziato uno stato di dissesto della pavimentazione che non consente più interventi temporanei di ripristino localizzato. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno accelerato il degrado del fondo stradale, rendendo indispensabile l’interdizione del traffico per evitare rischi ai veicoli in transito.

Giovedì 5 febbraio – proseguono – i tecnici effettueranno un sopralluogo mirato per valutare l’entità del danno e definire le soluzioni tecniche di intervento più rapide ed efficaci per il ripristino della transitabilità dell’intera carreggiata. L’Amministrazione invita gli utenti ad utilizzare percorsi alternativi e a prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria installata in loco. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di riapertura una volta completata la valutazione tecnica“.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...