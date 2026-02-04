Pioggia e strade groviera: chiusa una corsia di via Zaist

Corsia chiusa in via Zaist nella direttrice Mantova-Piacenza, a causa del grave deterioramento della pavimentazione stradale: questa la decisione presa dal Comune di Cremona, per una situazione aggravata dalle recenti precipitazioni.

“Il provvedimento, adottato d’urgenza in accordo con la Polizia Locale – fanno sapere da Palazzo Comunale -, è finalizzato esclusivamente a garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità degli automobilisti. Il tratto interessato dal divieto di transito è la corsia di marcia in direzione Piacenza, nello specifico dalla bretella di uscita da via Mantova sino alla rotatoria di via Persico“.

Il monitoraggio costante della viabilità ha evidenziato uno stato di dissesto della pavimentazione che non consente più interventi temporanei di ripristino localizzato. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno accelerato il degrado del fondo stradale, rendendo indispensabile l’interdizione del traffico per evitare rischi ai veicoli in transito.

“Giovedì 5 febbraio – proseguono – i tecnici effettueranno un sopralluogo mirato per valutare l’entità del danno e definire le soluzioni tecniche di intervento più rapide ed efficaci per il ripristino della transitabilità dell’intera carreggiata. L’Amministrazione invita gli utenti ad utilizzare percorsi alternativi e a prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria installata in loco. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di riapertura una volta completata la valutazione tecnica“.

