Ultime News

Video Pillole

Primo Piano Europa, il nuovo format tv dell’Italpress racconta l’Ue

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Italpress presenta Primo Piano Europa, nuovo format TV dedicato all’attualità europea, con approfondimenti e interviste a esponenti e protagonisti delle istituzioni e della politica dell’Unione. A guidare il racconto e il confronto dagli studi di Bruxelles Claudio Brachino, con due interviste a eurodeputati italiani. In ogni episodio è previsto un contributo di SWG e Polling Europe, con dati sugli orientamenti dell’opinione pubblica europea, e un focus a cura del Comitato delle Regioni. Alla presentazione del nuovo format dell’agenzia diretta da Gaspare Borsellino, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles, hanno partecipato numerosi protagonisti della vita politica e diplomatica nazionale ed europea.

sat/gtr

