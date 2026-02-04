Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Ragazza uccisa a Napoli, fermato nella notte il fratello

(Adnkronos) – È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena ieri pomeriggio nella periferia est di Napoli. A notificargli il decreto di fermo emesso d’urgenza dal pm di turno sono stati gli agenti della Squadra mobile di Napoli, che lo hanno rintracciato dopo una fuga durata alcune ore. L’accusa della Procura di Napoli è di omicidio volontario. 

