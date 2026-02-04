Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia

Macabra scoperta nel pomeriggio di mercoledì nella zona golenale di Torricella del Pizzo, al confine con Motta Baluffi. Intorno alle ore 16 un cacciatore, che stava percorrendo un sentiero sterrato lungo l’argine del Po, ha notato il corpo senza vita di una donna e ha immediatamente lanciato l’allarme.

All’arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto già prima del ritrovamento: il cacciatore si sarebbe accorto della sua presenza quando ormai non c’era più nulla da fare. A rendere ancora più difficile l’intervento dei soccorritori è stata la reazione del cane della vittima: l’animale, appartenente alla donna, ha vegliato sul corpo e non ha permesso a nessuno di avvicinarsi per diverso tempo, costringendo gli operatori a procedere con cautela e a chiamare l’accalappiacani.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Provinciale, Carabinieri e il personale di Areu. Le operazioni di soccorso e di recupero della salma sono state rese complicate anche dalle condizioni del terreno: l’area, tipicamente golenale, era invasa da fango e pozzanghere a causa del maltempo delle ultime ore, che ha reso difficoltoso anche l’accesso dei mezzi.

A breve distanza dal luogo del ritrovamento è stata individuata peraltro un’auto rossa finita fuori strada. Al momento non è chiaro se il veicolo sia collegato alla morte della donna o se si tratti di un incidente avvenuto in un momento diverso e senza alcun legame con l’episodio. Si sta verificando ogni possibile collegamento tra i due elementi.

Se verrà esclusa ogni relazione tra l’auto e il decesso, l’ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso, ma solo gli accertamenti medici e le indagini in corso potranno chiarire le cause della morte e ricostruire con precisione quanto accaduto.

