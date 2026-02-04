Ucraina, Trump: “Putin ha rispettato la tregua”. La ‘bugia’ del presidente Usa

(Adnkronos) –

”La tregua era da domenica a domenica, Putin ha mantenuto la parola”. Firmato, Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti sostiene che la Russia abbia sospeso per una settimana, da domenica 25 gennaio a domenica 1 febbraio, gli attacchi sulle città dell’Ucraina. Non è così, le parole di Trump nello Studio Ovale non rispondono alla realtà. La tregua accordata dal presidente russo Vladimir Putin non è durata 7 giorni e, di fatto, ha retto per poche ore. “E’ molto, una settimana”, dice Trump con un’interpretazione dei fatti a dir poco approssimativa.

La capitale Kiev è stata risparmiata dagli attacchi per circa 4 giorni. Il 28 gennaio, nel pieno della tregua che sarebbe scattata secondo Trump, i raid hanno mietuto 2 vittime nell’area della capitale. Altre zone dell’Ucraina, al di là degli annunci, sono state colpite senza soluzione di continuità.



Solo il 30 gennaio, ad esempio, Kiev ha denunciato i raid di 85 droni. Almeno due persone sono morte e altre tre sono rimaste in attacchi nel Donetsk, nelle cittadine di Raygorodka e Alekseevo-Druzhkovka. Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 64 droni Shahed, Herbera, Italmas, degli 85 impiegati da Mosca nella notte, nel nord, nel sud e nell’est del Paese.

Putin, ha annunciato Trump venerdì scorso, avrebbe accettato di fermare gli attacchi contro le città ucraine nel pieno di un inverno estremamente rigido. “Lì fa davvero freddo, la tregua era da domenica a domenica. Io vorrei che Putin ponesse fine alla guerra, ma accettiamo tutto, visto che lì fa davvero freddo”, ripete Trump.

Diversa la lettura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ritiene che i russi abbiano “infranto la promessa” fatta a Trump. “Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto di astenersi dagli attacchi contro l’energia e le infrastrutture durante le riunioni dei nostri team negoziali”, dice Zelensky, ricordando che “Trump ha detto che avremmo dovuto astenerci dagli attacchi per una settimana. In realtà, sono iniziati venerdì sera e stasera i russi hanno infranto la promessa”. Zelensky chiede se “la Russia ora creda che in una settimana ci siano quattro giorni incompleti invece di sette, oppure se stia davvero scommettendo solo sulla guerra”. Per Trump, però, non è così.