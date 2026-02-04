Ultime News

5 Feb 2026 Campagna amica domenica 8 febbraio in piazza Stradivari
4 Feb 2026 Tanta Robba Festival 2026, annunciato il primo nome: a Cremona arriva TonyPitony
4 Feb 2026 Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a Konya
4 Feb 2026 Pioggia incessante, strade e marciapiedi diventano laghi
4 Feb 2026 Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia
Usa, Trump contro la Nike: “Discrimina lavoratori bianchi”

La Nike finisce nel mirino dell’amministrazione Trump. La Equal Employment Opportunity Commission, l’agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un’indagine nei confronti del gigante dell’abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E’ la prima volta che l’agenzia prende di mira una grande azienda. Lo riporta il New York Times. Le iniziative a favore della diversità avrebbero costituito un fattore di discriminazione dei lavoratori bianchi.  

L’indagine è la prima importante azione legale annunciata dalla commissione sotto la presidenza di Andrea Lucas, che ha preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione fin dall’assunzione dell’incarico lo scorso anno. 

