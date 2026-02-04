Verso gli ottant'anni della Repubblica: Marco Omizzolo incontra i giovani in Sala Puerari
Al centro della mattinata una riflessione sui temi del lavoro e del diritto di voto, dal testo costituente ai giorni nostri.
“Verso gli ottant’anni della Repubblica, un cammino nella Costituzione”: l’iniziativa, promossa e organizzata dalla Prefettura di Cremona, è ormai nel vivo.
In sala Puerari a Cremona l’incontro, dedicato ai giovani, dal titolo “Il coraggio di crescere tra ciò che ci spetta e ciò che ci impegna”.
Protagonista è il professor Marco Omizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes e docente all’Università La Sapienza. Con lui, il dottor Davide Mattiello, già deputato della Repubblica, membro della Commissione Giustizia e della Commissione Parlamentare Antimafia. Una riflessione approfondita sul tema del lavoro nella Costituzione e sul diritto di voto.
Così Omizzolo ai microfoni di CR1: “Mettere insieme studenti e riflessioni che riprendono il lavoro dei padri e delle madri costituenti su un tema fondamentale per la democrazia italiana, come il lavoro, anche a Cremona, anche in Lombardia, è fondamentale. Oggi troppe persone, anche giovani italiani appena usciti dalle università, entrano nel mondo del lavoro senza conoscere i propri diritti e sono vittime di sfruttamento, emarginazione, mobbing“.
“Sapere per evitare e per costruire percorsi di emancipazione – aggiunge -. Lo faremo collettivamente e credo che questo sia il più importante segnale che arriva dalla prefettura, dall’istituto scolastico e da persone che si occupano di questo tema da molti anni“.
Il percorso si propone di ripercorrere le fasi cruciali, i momenti più significativi che hanno condotto alla definizione della nostra Costituzione. Si concluderà con una serata finale, organizzata simbolicamente nei giorni prossimi alla Festa della Repubblica.