Borgo Loreto quartiere dimenticato: la denuncia del centrodestra

Degrado dei giardini con alberi pericolanti, rifiuti abbandonati, presenza di topi, assenza del vigile di quartiere. E poi ancora: traffico pesante fuori controllo in via Rosario, totale carenza di servizi di prossimità, spaccio di sostanze stupefacenti. Lo denunciano i consiglieri Jane Alquati (Lega), Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami (Novità a Cremona) e Andrea Carassai (Forza Italia) in un’interrogazione che riguarda il quartiere di Borgo Loreto, depositata oggi.

Nel documento si chiede anche di valutare l’attivazione di un mercato settimanale di quartiere, almeno con banchi alimentari, per rispondere alla totale assenza di negozi e alle difficoltà degli anziani che vivono negli alloggi ERP.

“Le segnalazioni dei residenti sono numerose e puntuali – dichiara Jane Alquati, prima firmataria–. Borgo Loreto è un quartiere che chiede interventi ordinari: sicurezza, manutenzione, presenza delle istituzioni. Il fatto che queste richieste debbano arrivare in Consiglio dice molto sul livello di attenzione dell’amministrazione”.

“Borgo Loreto non è un quartiere sfortunato, è un quartiere trascurato”, incalza Portesani. Quando mancano luce, controlli e servizi, non è fatalità: è una scelta politica. I cittadini non chiedono favori, chiedono che il Comune smetta di voltarsi dall’altra parte”.

Sul tema della sicurezza e del presidio del territorio interviene Cristiano Beltrami. “Quando manca l’illuminazione, quando scompare il vigile di quartiere e il degrado cresce, il risultato è sempre lo stesso: insicurezza reale. Non è allarmismo, sono fatti che i residenti vivono ogni giorno”.

“È una proposta concreta e di buon senso – sottolinea Andrea Carassai –. Dove mancano i servizi essenziali, il Comune deve intervenire per garantire accessibilità e qualità della vita, soprattutto alle fasce più fragili”.

L’interrogazione chiede al Sindaco e agli assessori competenti “quali azioni saranno intraprese e con quali tempistiche, perché Borgo Loreto non può continuare a essere un quartiere dimenticato”, concludono i firmatari.

