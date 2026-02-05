Buche e terreni impraticabili: strade groviera e campi allagati nel cremonese e casalasco

Le piogge incessanti di questi giorni, unite agli effetti delle gelate dei giorni precedenti e alle conseguenze del passaggio continuo di mezzi pesanti, non hanno lasciato una bella situazione lungo le strade provinciali e comunali del cremonese e del casalasco.

Emblematico, in particolare, lo stato in cui versa la strada provinciale 85 Bassa di Casalmaggiore, soprattutto nel tratto compreso tra Motta Baluffi e Gussola, in certi tratti paragonabile ad una “groviera” con buche anche piuttosto profonde e avvallamenti.

Un pericolo notevole per la sicurezza di tutti coloro che si muovono in auto, con i mezzi pesanti e, peggio ancora, per chi percorre la strada in bicicletta o con ciclomotori. Inutile dire che il rischio di incidenti, in queste condizioni, si fa più elevato, così come è ovvio il rischio di danni ai pneumatici, alle sospensioni e alle carrozzerie.

Si auspica che quanto prima si intervenga con le necessarie asfaltature per riportare in condizioni accettabili e transitabili la provinciale.

Nello stesso tempo, nelle campagne del cremonese e del casalasco, così come nelle golene del Po, restano evidenti gli effetti delle precipitazioni, con vasti allagamenti, specialmente negli appezzamenti agricoli, ormai ridotti ad una palude a causa di un inverno e di un autunno decisamente ricchi di piogge. Molti terreni sono, di fatto, impraticabili, o quasi, per tanti agricoltori. Tra gli allagamenti più evidenti, quelli che si possono notare nelle campagne e nelle golene di San Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo e Scandolara Ravara. L’acqua è arrivata anche a sfiorare, a ridosso della strada provinciale 85 Bassa di Casalmaggiore, la cascina denominata “Piombi Vecchio”.

Eremita del Po, Paolo Panni

