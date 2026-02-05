Cremona: dopo la pioggia buche, disagi e segnalazioni

Vie, buche e non pochi disagi per automobilisti e residenti.

Le precipitazioni delle ultime ore hanno riportato all’attenzione dei cremonesi una situazione nota da anni: alcune strade cittadine sono, oggi, più simili ad un colabrodo che ad un manto d’asfalto, con problemi esasperati ad ogni giorno di pioggia.

Un tema noto anche all’amministrazione comunale, che nel pomeriggio di mercoledì ha ridotto ad una corsia un tratto della tangenziale in via Zaist verso Piacenza, proprio a causa delle numerose buche; parziale chiusura che è proseguita anche nella mattinata di giovedì.

Oltre a quest’area, il problema va a toccare diverse strade cittadine: un argomento sentito da automobilisti e residenti, tanto del centro quanto delle zone più periferiche.

E’ il caso, per esempio, delle strade nei pressi di via San Rocco – dove i danni a volte sono talmente estesi che possono trasformarsi in grosse pozzanghere, con rischi anche per la circolazione – oppure dell’area Tamoil e via Riglio, con buche, oggi piene d’acqua piovana, che si fatica a contare.

Una situazione critica, che si estende a diverse vie di Cremona. Un problema a cui, si spera, si possa presto trovare una soluzione.

© Riproduzione riservata