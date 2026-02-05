Campagna amica domenica 8 febbraio in piazza Stradivari

Gli agricoltori di Campagna Amica tornano domenica 8 febbraio in piazza Stradivari a Cremona per una domenica nel segno della bontà dei cibi che nascono dall’agricoltura, ma anche dei colori, sapori e dell’allegria del Carnevale. L’appuntamento è fissato per domenica, dalle ore 9 alle 18, sotto i gazebo gialli.

Due i temi della giornata dedicata al mercato contadino in piazza. Ci saranno le “agri-idee per gli innamorati”, con l’invito a scegliere presso il mercato il regalo perfetto per la festa di San Valentino. Le aziende agricole proporranno idee-regalo buone e curiose (come i tris di mieli o di confetture, per un regalo più dolce, o i biscotti tipici, preparati in questa occasione a forma di cuore, ma anche la confezione di vini o di salumi, o un dono che nasce dalla lavanda).

Anche il carnevale colorerà il mercato di Campagna Amica, tra stelle filanti e dolci tipici della festa più allegra.

Sempre nel segno della stagionalità, il mercato di Campagna Amica punterà sui colori e sapori della “spesa di febbraio”. In primo piano ci saranno i colori degli ortaggi, come broccoli, cavoli e cavolfiori, ma anche le verdure a foglia verde, e poi finocchi, sedano, radicchio e carote. Tutti prodotti alleati della salute – sottolinea Coldiretti Cremona – che non possono mancare in cucina.

In piazza Stradivari il calendario 2026 legato alle presenze di Campagna Amica si è aperto in gennaio. Si prosegue domenica 8 febbraio, poi – sempre con orario dalle 9 alle 18 – si passa a domenica 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio, 7 giugno. Nei mesi estivi, luglio e agosto, gli appuntamenti con il mercato contadino avranno orario dalle 8 alle 13; le date sono: domenica 12 luglio e 23 agosto.

Dal mese di settembre si riprenderà con orario 9-19, con queste uscite: domenica 13 settembre, 25 ottobre, 22 novembre e lunedì 6 dicembre 2026. Per ogni aggiornamento e per scoprire i temi delle domeniche al mercato è possibile consultare le pagine social e il sito di Coldiretti Cremona.

Per la gioia dei buongustai, il mercato di Campagna Amica domenica 8 febbraio raddoppia. Sarà a Cremona, in piazza Stradivari, ma sarà presente anche a Rivolta d’Adda, presso la Fiera di Sant’Apollonia (per una due giorni di festa: domenica 8 febbraio, intera giornata, e lunedì 9 febbraio, solo la mattina).

