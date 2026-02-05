Con i "Gioielli" di CR1 a Paitone tra arte e natura

Continua il viaggio di “Gioielli sotto casa”, il programma televisivo condotto da Piero Brazzale in onda su Canale 19 – CR1, alla scoperta di Paitone, nel cuore della Valle Sabbia, dove storia, spiritualità e natura si intrecciano in un racconto affascinante e poco conosciuto.

La prima tappa di questo itinerario è la chiesa di San Martino, uno dei luoghi più antichi e suggestivi del territorio. L’edificio risale al VII secolo e riprende nello stile architettonico la Pieve di Nuvolento, a testimonianza di una tradizione costruttiva diffusa nel periodo altomedievale. In origine, l’oratorio era dotato anche di una casa per i sacerdoti e di un appezzamento di terreno, che costituivano il cosiddetto Beneficio di San Martino. Tuttavia, dopo l’entrata in funzione della chiesa di Santa Giulia, le fonti storiche tacciono: della chiesa di San Martino non si trovano più riferimenti, nemmeno nelle visite pastorali.

Un elemento significativo è la data 1652, scolpita sopra l’arco sud della cella campanaria, probabilmente riferita alla costruzione del campanile o a un importante intervento di rifacimento della chiesa.

Dal punto di vista architettonico, la chiesetta si presenta in stile romanico, con un aspetto austero e raccolto, di piccole dimensioni, ma ricco di fascino. La facciata principale ospita l’ingresso, sormontato da un piccolo timpano; sopra di esso si apre una finestra circolare, affiancata da due finestre rettangolari. L’interno è a navata unica, che conduce alla zona absidale separata da un arco a tutto sesto. Il presbiterio è coperto da una volta a vela, mentre sulle pareti si possono ammirare affreschi di semplice fattura, ma di grande valore storico e devozionale. Anche all’esterno sono ancora visibili lacerti di antichi affreschi, segni del tempo che raccontano secoli di fede. Tra le pitture murali spicca l’affresco raffigurante la “Madonna circondata da Santa Lucia e San Rocco”, datato 1519, uno dei più preziosi dell’edificio.

Il viaggio di “Gioielli sotto casa” prosegue poi in un contesto completamente diverso, ma altrettanto affascinante: la scoperta del Fontanone di Paitone, conosciuto localmente come “el Fontanù”. Si tratta di una vera e propria oasi naturale e di una delle sorgenti più antiche del territorio. Il Fontanone è la sorgente più importante per portata del pedemonte che borda la pianura bresciana orientale ed è considerato uno dei siti naturalistici più rilevanti come sorgente di acqua carsica.

La testa della sorgente è costituita da un laghetto dalla forma irregolare, con numerosi diverticoli che conducono a diverse polle naturali distribuite lungo il perimetro. Il fondo del bacino appare in parte sassoso, con accumuli di massi di varie dimensioni, e in gran parte ricoperto da sedimenti limosi e ghiaiosi.

A valle, lo specchio d’acqua è delimitato da opere artificiali in cemento, dotate di due aperture di uscita: una principale convoglia l’acqua lungo un’asta di deflusso di circa venti metri fino a una seconda chiusa, dalla quale l’acqua scende a cascata nel fosso Rudone. Questa struttura aveva anche una funzione agricola: chiudendo il laghetto si innalzava il livello dell’acqua, permettendo così il deflusso dalla seconda paratoia, più piccola e rivolta verso ovest, utilizzata per l’irrigazione dei campi attraverso un sistema di canalizzazione.

Si chiude così questa tappa di “Gioielli sotto casa” dedicata alla scoperta di Paitone, in Valle Sabbia: un viaggio tra chiese antiche, affreschi silenziosi e sorgenti millenarie, dove ogni luogo racconta una storia fatta di fede, lavoro e profondo legame con il territorio.

Paitone si rivela ancora una volta un piccolo scrigno di tesori nascosti, capace di sorprendere chi sa osservare con attenzione. Un invito a riscoprire, passo dopo passo, quei “gioielli sotto casa” che rendono unico il nostro patrimonio locale e che meritano di essere conosciuti, custoditi e valorizzati.

Appuntamento giovedì 5 febbraio 2026 ore 20:30 sul canale 19 CR1.

Veronica Padiglione

