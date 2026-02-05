Ultime News

5 Feb 2026 Via Zaist, corsia chiusa: venerdì prevista fresatura e riasfaltatura
5 Feb 2026 Infortunio sul lavoro a Crotta. Autotrasportatore investito dal transpallet: è grave
5 Feb 2026 Borgo Loreto quartiere dimenticato: la denuncia del centrodestra
5 Feb 2026 Novità per il prossimo autunno: la Festa del Torrone passa da 9 a 16 giorni
5 Feb 2026 Maltrattamenti: denunce in aumento, ma le archiviazioni sono più della metà
Nazionali

Coppa Italia, Atalanta-Juventus 1-0 – Diretta

(Adnkronos) –
Big match nei quarti di finale in Coppa Italia. Oggi, giovedì 5 febbraio, l’Atalanta ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – al Gewiss Stadium di Bergamo nella sfida a eliminazione diretta della coppa nazionale che vale un posto in semifinale. I bianconeri sono reduci dal netto successo in campionato contro il Parma, battuto 4-1 al Tardini, mentre i bergamaschi hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Como di Fabregas. 

Nel prossimo turno di Serie A, l’Atalanta ospiterà la Cremonese, mentre la Juventus è attesa dal big match dell’Allianz Stadium contro la Lazio. 

