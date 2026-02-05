Cremonese, assenze a centrocampo: possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Thorsby

Qualche assenza in mezzo al campo potrebbe consegnare una maglia da titolare ad alcuni dei nuovi arrivati. La Cremonese si avvicina al match di lunedì 9 febbraio, alle ore 18:30, contro l’Atalanta. Alla New Balance Arena Davide Nicola verosimilmente dovrà fare i conti con alcune assenze, soprattutto a centrocampo.

Non sarà della partita Michele Collocolo, costretto al cambio nella gara contro il Sassuolo e ancora ai box per l’elongazione del tendine del retto femorale. Sono ridotte al minimo anche le chance di vedere nella lista dei convocati Jari Vandeputte, già out nella partita contro l’Inter per affaticamento muscolare. Prosegue il recupero di Warren Bondo, assente negli ultimi due incontri, che però potrebbe rientrare contro il Genoa. Si farà di tutto per avere a disposizione Martìn Payero, ma anche la sua presenza non è scontata.

Questo scenario potrebbe portare alla seconda da titolare consecutiva di Youssef Maleh, già impiegato dal primo minuto contro l’Inter, ma soprattutto all’esordio di Morten Thorsby, appena arrivato dal Genoa e già in lista per far parte dell’undici iniziale di Nicola. Su quest’ultima ipotesi saranno determinanti le condizioni di Payero.

Attenzione poi anche alle candidature di Sebastiano Luperto e Milan Djuric. Il difensore ex Cagliari insidia il posto di capitan Bianchetti da braccetto di sinistra. L’attaccante bosniaco invece si gioca una maglia con Bonazzoli e Vardy, anche perché l’attaccante inglese è diffidato e quindi “a rischio” per il successivo match contro il Genoa.

