Dall’Ara Pacis ai Fori Imperiali, tutti i musei diventati gratuiti a Roma per i residenti

(Adnkronos) – A febbraio è scattata una piccola grande rivoluzione per il Sistema Musei Civici di Roma Capitale. È entrato in vigore il nuovo sistema tariffario che prevede che i musei siano gratuiti per tutte le cittadine e i cittadini residenti a Roma e nella Città Metropolitana. “Un passo concreto per rendere il patrimonio culturale della città sempre più accessibile e vicino a chi la vive ogni giorno”, si legge sul sito del Comune.

L’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche del Sistema è libero: basta presentare un documento di identità in biglietteria.

I musei che diventano gratuiti per i residenti sono i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio), l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi) e il Museo Civico di Zoologia.

A questi si aggiunge la Fontana di Trevi, per cui è stato introdotto un biglietto di ingresso a 2 euro per turisti e non residenti.

Per i visitatori non residenti, dal 2 febbraio l’ingresso è diventato a pagamento in alcuni musei che in precedenza erano gratuiti: il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo Napoleonico e la Villa di Massenzio.

Restano però attivi tutti i vantaggi della #RomaMICcard, che al costo di 5 euro consente l’accesso gratuito e illimitato per 12 mesi a musei e siti del circuito, permette di evitare le file, di accedere a riduzioni sulle mostre e di partecipare a eventi e visite guidate. Tutti i dettagli sul nuovo sistema tariffario e sulle modalità di visita sono disponibili su www.museiincomuneroma.it.