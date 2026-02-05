Ultime News

5 Feb 2026 Et In Arcadia Lego, l'arte contemporanea di Bolcato in mostra al DAV di Soresina
5 Feb 2026 L'Asst di Cremona presta otto professionisti per i soccorsi di Milano-Cortina
5 Feb 2026 La Vittoria Alata debutta a Palazzo Lombardia, Fontana: "Simbolo di queste Olimpiadi"
5 Feb 2026 Vecchiola dentro la partita: 16 punti, minuti pesanti e maturità nella sesta vittoria Juvi
5 Feb 2026 Cremona: dopo la pioggia buche, disagi e segnalazioni
Video Pillole

Fermata la banda che assaltava gli sportelli bancomat nel Tarantino, 5 fermi

TARANTO (ITALPRESS) – Fermata una banda, composta da 5 uomini, accusati di una lunga serie di assalti a sportelli bancomat utilizzando ordigni esplosivi artigianali. Il provvedimento di fermo per i 5 componenti rappresenta la conclusione di indagini avviate dai carabinieri nel mese di novembre, dopo un preoccupante incremento di attacchi agli Atm registrato in diversi comuni della provincia tarantina e nelle aree limitrofe. In un breve arco temporale, infatti, si sono susseguiti numerosi episodi caratterizzati dall’impiego del cosiddetto metodo della “marmotta”, una tecnica particolarmente pericolosa che prevede l’inserimento di un ordigno esplosivo artigianale all’interno dello sportello bancomat per provocarne la deflagrazione e impossessarsi del denaro contenuto.

col3/mca1

(Fonte video: Carabinieri Taranto)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...