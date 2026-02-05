Giorno del Ricordo, il 10 febbraio commemorazione al cimitero

In occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, martedì 10 febbraio, alle ore 11, al Civico Cimitero, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti del Comitato di Cremona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, sarà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti Giuliano-Dalmati di tutte le guerre.

Dopo la benedizione impartita da don Achille Bolli, cappellano del cimitero, pronunceranno un breve intervento Tiziano Bellini, referente del Comitato di Cremona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), e il sindaco Andrea Virgilio.

In occasione di questa ricorrenza, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato, sulle sedi degli edifici pubblici le bandiere nazionali ed europee saranno esposte a mezz’asta.

Domenica 8 febbraio, alle ore 11, come da tradizione, sarà celebrata nella parrocchiale di Borgo Loreto, piazza Cappellani Militari Caduti, la Santa Messa in suffragio delle vittime delle foibe e degli esuli deceduti lontano dalle loro terre. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale sarà presente il consigliere comunale Daniele Bonali.

Per la ricorrenza del Giorno del Ricordo tra le iniziative promosse dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia da segnalare martedì 17 febbraio, alle ore 20, nella Sala Puerari di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4), la proiezione del film concerto tenuto da Simone Cristicchi Tornar una notte a Piemonte d’Istria – tratto dal libro L’esodo da Piemonte d’Istria – non se podeva star di Franco Biloslavo registrato a Piemonte d’Istria il 21 settembre 2014 – con introduzione di Tiziano Bellini. L’ingresso è libero e gratuito.

