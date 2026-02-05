Sabato 7 febbraio il Centro CR2 Sinapsi di Cremona celebra i valori dello Sport attraverso un doppio evento dedicato alla corsa oltre i propri limiti. Protagonista l’ultra maratoneta Paolo Venturini, atleta e tecnico delle Fiamme Oro con una straordinaria carriera nel running sulle lunghe distanze costellata dai record di corsa nel luogo più caldo, nel luogo più freddo e sul valico stradale più alto del nostro Pianeta.

La prima parte dell’evento inizia alle ore 16:30 presso l’auditorium del Centro, con partecipazione gratuita. Venturini racconterà le sue avventure proiettando anche spezzoni dei suoi documentari e risponderà alle domande degli appassionati di running sui temi della preparazione fisica, della resistenza mentale, dell’abbigliamento e dell’alimentazione. Non mancherà anche il riferimento ai valori olimpici in occasione dell’apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Venturini infatti, è stato tra gli atleti scelti dalla Polizia di Stato per scortare la Fiamma Olimpica durante parte del suo tragitto in Italia. Il Centro stesso, lo scorso 17 gennaio, è stato Collection Point per il passaggio della torcia a Cremona.

Alle 18:00 scatta la seconda fase dell’evento: la più avventurosa. Venturini guiderà una run experience notturna nel parco del Morbasco, lungo un circuito che ha il Centro CR2 Sinapsi come punto focale. Distanza totale di circa 10 km, ma i partecipanti potranno scegliere in ogni momento di “uscire” dal circuito.

Anche la partecipazione alla run è interamente gratuita. Per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione (è sufficiente compilare il modulo che si trova sui canali social di Fondazione Occhi Azzurri e raggiungibile a questo link

I primi 20 iscritti riceveranno gadget dedicati offerti dagli sponsor DF Sport Specialist e Rivoltini alimentare dolciaria. Per tutti i runner, è richiesto di portare con sé la torcia frontale per illuminare il percorso e correre in sicurezza. Il Centro metterà a disposizione locali spogliatoio per permettere ai runner di cambiare abbigliamento prima e dopo la run. L’organizzazione dell’evento ha il supporto di DF Sport Specialist

