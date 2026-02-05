Il ciclismo cremonese nelle "Storie" di CR1

Reperti unici, memorie, un luogo ricco di storia, che regala emozioni.

Nella cascina che ospita il museo della civiltà contadina, siamo a Cremona, al Cambonino, l’atmosfera è quella che respira chi fa un passo indietro nel tempo, un lungo passo indietro nel tempo, ad una stagione di ricca di storia, di vita, di racconti. E’ alla fine dell’800 che nasce l’epopea del ciclismo cremonese.

Epopea raccolta qui nella sede dell’associazione delle due ruote cremonesi, che stasera su CR1, alle 21, in una puntata delle “Storie”, curata da Simone Bacchetta con immagini di Anna Nolani e Tommaso Spingardi, visiteremo e vi sveleremo. Il ciclismo cremonese ha un suo ricordo un omaggio anche al camposanto, al civico cimitero c’è una incisione recita così: “A tutti i ciclisti cremonesi che con indomabile passione hanno scritto pagine di gloria”. Pagine di gloria, molte delle quali, aggiungiamo noi, conservate con estrema cura e passione al museo del Cambonino.

